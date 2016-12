Cestování - Evropa

Magická krajina kolem řeky Río Tinto

Měsíční krajinu najdete v Andalusii v zelené oblasti jižního Španělska u řeky Río Tinto neboli Červené řeky. Díky nejstarším dolům na světě, které jsou podle legendy legendárními doly krále Šalamouna, okolí Rio Tinto připomíná rudou planetu Mars. Blízké obce Zalamea la Vieja (dnes přejmenovaná na Nerva) a Zalamea la Real jsou pojmenované po tomto biblickém králi. Pověsti o minerálním bohatství na Iberském poloostrově přilákaly nejprve fénické obchodníky, a pak dále Řeky i Římany. Tok Červené řeky se klikatí krajinou a zařezává se do barevných ploch, tyrkysové, smaragdově zelené, okrové, hnědé či křiklavě oranžové. Minerály v místní půdě doslova hrají všemi barvami a v minulosti nebylo neobvyklé vidět jasně oranžovou nebo zelenou říčku. Převládají zde železné rudy, které oxidují, jakmile přijdou do kontaktu se vzduchem a zabarvují zdejší půdu především do červenohněda. V městečku Niebla, zhruba 50 kilometrů směrem na jihovýchod, obtéká Río Tinto starobylé opevnění města vodou zbarvenou do krvavě rudé.

Pro uznávaného španělského krajinného fotografa Francisca Mingorance se řeka Río Tinto stala celoživotní láskou. Už víc než 25 let se kolem ní toulá, potápí se v ní nebo ji pozoruje z letadla.



