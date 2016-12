Evropa

Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana

Vydejte se na výlety po stopách Járy Cimrmana a navštivte poutní místa v České republice, kde tento velikán zanechal nějakou stopu. Ideální dárek pro příznivce českého velikána Járy Cimrmana.

S knihou Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana se můžete vydat na výlety po stopách Járy Cimrmana, které zanechal ve městech a vískách Pacov, Kaproun, Dačice, Brno, Lomnice, Březová nad Svitavou, Letohrad, Tanvald, Semily, Havlíčkův Brod, Konopiště, Vesec u Sobotky, Liberec, Lipník nad Bečvou, Pelhřimov, Mnichovice, Kutná Hora, Jeskyně na Špičáku, Ostrava, Dolní Bělá, Vír, Veská, Petřín, Vodičkova a Dykova ulice v Praze a jako bonus najdete stopy Járy Cimrmana také v Bruselu a Londýně.

Možná tudy J. C. pouze projížděl, sehrál představení, přespal, kdo ví… Na každém takovém místě však lidé na jeho počest postavili například pomník, pamětní desku, odlitek, zkrátka chtěli si navždy zachovat vzpomínku. Ke každé události, která se dotýká Járy Cimrmana, se vztahuje příběh, se kterým se seznámíte v tomto "průvodci". Do knihy byla zařazena nejzajímavější místa, která jsou spojena s J. C., a je doplněná řadou fotografií z těchto památných míst.