Švýcarsko cestopis ve fotografii

Netradiční cestopis o Evropském přírodním ráji. To hlásá popiska na tmavé obálce knihy.



Švýcarsko cestopis ve fotografiiBlízké a přesto neobjevené. I tak by se dalo označit Švýcarsko se svou letní tváří. Dosud totiž dáváme našemu evropskému sousedovi především nálepku cenově náročnější zimní destinace s kvalitními lyžařskými podmínkami. Jenže své úchvatné přírodní i architektonické bohatství odhaluje zejména v létě. Zasněžené alpské štíty přecházejí do kvetoucích strání, ledovce nasycují průzračná jezera, malebná údolí září svěží zelení, nechybí alpská i středomořská květena, palmy a přímořská atmosféra. To vše můžete v této malé zemi helvétského kříže, zahrnující několik klimatických pásem, objevovat. A je toho víc, malované domy, dřevěné chaloupky, kamenná obydlí jako z pravěku, ultramoderní architektura a do toho mnohé hradní, zámecké i víře zasvěcené památky….

Autorka Hana Růžičková se v knize Švýcarsko cestopis ve fotografii snaží vyobrazit tuto zemi zcela jiným pohledem. Kniha je rozdělena na 55 regionálních částí. O každé se dozvíte něco zajímavého, a jak už bylo řečeno, můžete si k nim prohlédnout i malebné fotografie. Louky, města, hory, hrady, zámky, kostely, to vše se objevuje na jednotlivých fotografiích, které knihu doprovází.