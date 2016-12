Jižní Amerika

Za 7 novými divy světa

Lidé odpradávna obdivují pozoruhodné stavby a vynálezy lidstva. Až do roku 2007 jsme všichni znali sedm "starých" divů světa, mezi které patří egyptské pyramidy v Gíze, jako jediné odolávající po tisíciletí zubu času až do dnešních dnů, visuté zahrady Semiramidiny v Babylonu, Artemidin chrám v tureckém Efesu, Feidiova socha v řecké Olympii, maják na ostrově Faru u Alexandrie, socha řeckého boha Slunce Hélia na ostrově Rhodos, zvaná kolos rhódský, a mauzoleum v Halikarnássu. Nyní máme sedm nových divů světa, za kterými se postupně podíváme.



Kristus Spasitel na hoře CorcovadoChrámové město Mayů Chichén Itzá v Mexiku, římské

Pulsující Rio de JaneiroKoloseum v Itálii, socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiro, Velká čínská zeď, pevnost Inků Machu Picchu v Peru, jordánské skalní město Petra, římské Koloseum a indické mauzoleum Tádž Mahál. To je sedm nových divů světa, vybraných lidmi celého světa a vyhlášenými 7. července 2007.

Jižní Amerika, konkrétně Brazílie, má na seznamu sochu Krista Spasitele. Téměř 12 milionů lidí se tísní v největším a stále

Západ slunce v Rio de Janeiropulzujícím městě Brazílie, Rio de Janeiro, které bylo hlavním městem Brazílie do roku 1960. Dominantou města je bezesporu hora Corcovado, na jejímž vrcholku se od roku 1931 hrdě vypíná socha Krista Spasitele.

Corcovado při západu slunceCorcovado, vysoké 710 metrů, je obřím žulovým monolitem na okraji Národního parku Tijuca. Pod vrcholek vede historická ozubnicová dráha, postavená roku 1884, po jejíchž kolejích se sunou tam a zpět dva elektrické vláčky s kapacitou 360 pasažérů za hodinu. Cesta vzhůru trvá 20 minut. Od konečné stanice k soše Krista vede 223 schodů, ale pohodlnější poutníci mohou využít výtahu či pohyblivého schodiště. Socha Krista Spasitele, jež shlíží s rozpaženými pažemi na věčně živé Rio de Janeiro, ční do výšky 39,6 metru a váží úctyhodných 1145 tun. Socha Krista Spasitele pochází z dílny francouzského sochaře Maximiliena Paula Landowského na objednávku arcidiecéze v Riu de Janeiru.

Letecký pohled na pláž CopacabanaSlavnostně odhalená byla socha 12. října 1931 jako památník ke 100. výročí brazilské nezávislosti na Portugalsku, vyhlášené roku 1822. První vysvěcení sochy se konalo 12. října 1931 a další velkou slavnostní akcí byla návštěva papeže Jana Pavla II 12. října 1981 u sochy Krista Spasitele na vrcholu Corcovado. Od sochy Krista Spasitele můžete shlížet na město Rio de Janeiro také vy, protože podle mnohých cestovatelů se právě z vrcholu Corcovado nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na světě. Sami Brazilci o nádherné poloze Rio de Janeiro říkají: "Bůh stvořil svět za šest dní. Sedmého dne stvořil Rio de Janeiro." A mají pravdu, protože Rio de Janeiro nabízí ráj. Obklopují ho hory, vystupující z azurově modrého moře a

Slavná nejkrásnější pláž Copacabanana bílých písečných plážích nad hlavami šumí palmy. A tak není divu, že pláže Copacabana a Ipanema jsou zařazeny mezi nejkrásnější pláže světa. Název čtyřkilometrové pláže Ipanema v indiánské řeči znamená "nebezpečné vody". Mořské vlny zde dosahují několikametrových výšek a spodní proudy mohou být nebezpečné, to však nebrání surfařům, aby ladně klouzali na prkně po zpěněných vlnách.

Pokud plánujete svou cestu k soše Krista Spasitele do brazilského Ria de Janeira, nenechte si ujít slavný brazilský karneval, kdy vždy na počátku jara celé město několik dnů divoce a nespoutaně tančí v rytmu samby. Nebo vyčkejte do roku 2016, kdy bude Rio de Janeiro hostit XXXI. letní olympijské hry.