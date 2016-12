Asie

Štěpánka Duchková by ráda navštívila Libanon

Jaké zážitky si přivezla z dovolené v Thajsku moderátorka Štěpánka Duchková? Které země navštívila a kam se ráda vrací? Které místo Štěpánku ještě láká?



V oblíbeném Luganu byl festival švýcarského jídla, tak jsem byla moc spokojená.Zimní sezóna je v plném proudu? Lyžujete?

Ano, lyžuju. Jezdíme do rakouského Schladmingu nebo do Kitzbühelu. Vracíme se na stejná místa, kde už jsme byli. Na známých místech totiž víme, kam zajít a co od dovolené můžeme očekávat.



Sněhové království v KitzbüheluJe pro vás lyžování sportovní aktivitou nebo spíše zábavou?

Určitě zábavou. Jezdím pomalu, rozhlížím se a kochám se krajinou. Nejradši mám modré sjezdovky, které párkrát projedu a následně ráda zavítám na nějakou dobrotu do horské chaty. Červenou taky sjedu, ale na černou nejdu. Jednou jsem se na ní dostala omylem, sjela jsem jí a pak se musela léčit ze šoku alkoholem.

Dovolená je pro vás tedy relaxací. Využíváte i různé wellness aktivity?

Miluju masáže a saunu, ovšem problém je s mým partnerem Honzou, který je rád nemá. Masáže jsou mu nepříjemné a v sauně je mu horko. Ovšem s kamarádkou si saunu a masáže

Štěpánka miluje masáže a saunudosytosti užíváme.

Dámská jízda má tedy úplně jinou náplň než ta s partnerem?

Přesně tak. Nejlépe situaci dokumentuje naše dovolená v Kanadě, kde jsme byli na východním pobřeží v Halifaxu u kamarádky Moniky. Užívali jsme si na pláži, chodili do barů, na nákupy i na výlety do okolí. Naši partneři se ale celou dobu šíleně nudili a stále dokola se ptali, jestli už konečně bude nějaká akce, protože podle nich se vůbec nic nedělo. Přitom podle nás holek jsme měli spoustu aktivit. Jezdili jsme na výlety do přírody. Kanadská krajina kolem Halifaxu je hodně podobná naší české. Kolem dokola jsou lesy, jen výrazně hlubší, rostou tam podobné rostliny a je tam spoustu jezer.



V Dubaji byly kolem palmy, lodě a moře, ale fotka vypadá spíš jako ze Štiřína.Co exotická dovolená u moře?

V lednu jsem jeli do Dubaje na golf. Byla jsem tím městem trochu zklamaná. Hotel byl krásný, hřiště a koupání v moři taky, ale úplně všude se v Dubaji staví. Všude jsou lešení, auta s betonem, jeřáby. Když jsem tam byla naposledy, to už je asi šest let, tak tam byl větší klid. Ten jsem ale našla v Thajsku. Mám ráda film Pláž s Leonardem DiCapriem, proto jsem se vydala na pláž Maya, kde se tento film natáčel. Celkem jsem navštívila Thajsko třikrát, naposledy ostrov Phi Phi a Krabi.

V prosinci 2004 zasáhlo Thajsko ničivé tsunami. Jsou následky této přírodní katastrofy v Thajsku ještě patrné?



Oblíbená thajská pláž MayaByla jsem v Thajsku před tsunami i potom a myslím, že záleží hodně na lokalitě. Na většině míst poničené budovy zrekonstruovali, na plážích postavili nové hotely a všechno se vrátilo do starých kolejí. Ale jsou i místa, kde jsou stopy tsunami stále patrné. Absolvovali jsme výlet lodí kolem jednoho z ostrůvků zničeného tsunami. Pohled na něj byl smutný a hodně ponurý. Všechny palmy byly ulámané ve výšce dvou metrů a někde byly vidět zbytky základů hotelů, které tsunami smetlo. Čas jakoby se zastavil. Lidé tam seděli na plastových židlích a jen koukali. Ostrůvku dominoval pomník věnovaný dvěma tisícům obětí.

Setkala jste se v Thajsku se sexuální turistikou?

Ano, v turisticky atraktivních lokalitách v Thajsku sexuální turistika doslova bují. Když jsem navštívila Thajsko poprvé, tak jsem doslova zírala na davy Evropanů, kteří se producírují po letovisku s mladou Thajkou, kterou si pronajali na dobu své dovolené. Někdy to ale člověk dokáže pochopit. Někteří ti muži vypadali tak strašně špatně, že bylo jasné, že toto je jejich jediná šance, jak uspět u ženy.

Turisté si pronajímají Thajky?

Ano, pronajímají. Po Evropě jsou dokonce specializované cestovní kanceláře na sexuální turistiku. Klient před dovolenou navštíví cestovní kancelář, dostane katalog a v něm si vybere ženu, která na něj pak v Thajsku čeká na letišti nebo v hotelu a stráví s ním celý pobyt.

Jak na vás působily thajské kněžky lásky?

Musím říct, že některé z nich nevypadaly vůbec zdravě. Ze zvědavosti jsem se byla podívat v topless barech a některé tanečnice u tyče vypadaly jako HIV pozitivní. Byly úplně šedivé a lezly jim kosti z těla. Bylo mi jich líto.

Neměla jste strach, že se můžete něčím nakazit?

Necítila jsem se v baru úplně nejlépe a vypila jsem z lahve jen pivo, které přede mnou otevřeli. Na nic jsem nesahala a jen jsem zírala. Musím říct, že tam bylo úplně plno. Návštěvníci byli jak muži, tak ženy. Mimo erotické bary jsem ale strach neměla, protože je to jako všude jinde na dovolené ve světě.



Koření do thajských polévek si Štěpánka vozí z ThajskaVolíte dovolenou spíše aktivní nebo raději pasivní?

Dovolenou ráda trávím půl napůl. Když jedu na čtrnáctidenní dovolenou, mám na začátku ráda třeba 3 dny v kuse jen ležet a číst si. A nedělám opravdu nic jiného, než si čtu. Do zavazadla vždycky přibalím s sebou spoustu knížek. Samozřejmě ale nechybí výlety a cestování, abychom to tam pořádně poznali.

Vozíte si z dovolené klasické turistické suvenýry?

Většinou si koupím typické koření a jídlo. Nějakou dobu jsem pobývala ve Švýcarsku, kde jsem si zamilovala určité potraviny. A tak když se tam vracím, vedou moje kroky do obchodu s potravinami, kde od všeho oblíbeného jídla nakoupím alespoň deset kusů. Ze Švýcarska si vozím třeba majonézu, hořčici nebo víno, z Thajska zase kořenící přísady do polévek. Z Itálie zálivky na salát.

A oblíbená evropská destinace?

Miluju Skotsko, protože je nádherně zelené, je tam příjemné vlaho. A taky mi chutná jejich kuchyně, nad kterou mnozí ohrnují nos, protože hodně používá vnitřnosti.

Přístavní libanonské město Bejrút měla kdysi Štěpánka nadosahNapříklad mám ráda placičky z ovčích vnitřností nebo kroupová jídla. Je zajímavé, že v Česku mi nechutná whisky, ale ve Skotsku jsem ji pila. Nejlepší byla dýmová whisky, která je cítit jako spáleniště.

Která vysněná destinace na Štěpánku Duchkovou ještě čeká?

V polovině 90. let jsem hodně cestovala po Blízkém a Středním Východě. Chtěla jsem navštívit také Libanon, ale nepustili mě tam. Nedali mi vízum, protože se báli, že když pracuji v televizi, tak bych mohla vyzradit nějaké libanonské vojenské tajemství. Pamatuju si, jak jsem jela autem někde po silnici v Sýrii a přede mou byla cedule Bejrút 80 kilometrů. To jsem byla smutná.

Foto archiv Štěpánky Duchkové a People.cz