Chicagští Twin Peaks míří na pražský Strahov

O přízeň pražských hudebních fanoušků se budou ucházet chicagští Twin Peaks 28.ledna 2017 v Klubu 007 na pražském Strahově.

Twin Peaks pocházejí z Chicaga a někteří členové kapely se znají již od základní školy. Skupinu tvoří Cadien Lake James, Clay Frankel, Connor Brodner, Jack Dolan a nováček Colin Croom. Časopis NME je nazval Best New Band, zahráli si na většině velkých festivalů, včetně Pitchforku, Lollapaloozy, Readingu & Leedsu a Roskilde.

Twin Peaks debutovali albem Sunken, v době vydání své druhé velké desky Wild Onion je už obdivovaly tisíce fanoušků po celé Americe a nyní natočili třetí album Down In Heaven. Album koprodukoval dlouholetý spolupracovník skupiny R. Andrew Humphrey a John Agnello.

Album Down In Heaven obsahuje třináct skladeb inspirovaných klasickými alby Beatles, Kinks nebo Rolling Stones. Tématy písniček je zklamání v lásce, odpuštění, vztek, růst. Down In Heaven je deskou, kterou můžete nazvat klasikou - je na ní rock starý i nový, trochu country, punkový postoj a je to album, které vás zaručeně nadchne. Tahle kapela si říká o pozornost světa a 28. ledna 2017 se od 19 hodin v Klubu 007 na pražském Strahově budou ucházet i o tu vaši.

Vstupenky za 200,- Kč + poplatky jsou k zakoupení v sítí GoOut.cz, na místě v den koncertu za 250,- Kč.

