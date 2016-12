Sranda a veselosti - Drsňárny

Proč necestovat s Čedokem

cestování s Čedokem aneb časy se mění

Jde starý pán přes park a vidí partu mladých lidí úplně opilých, zkrátka na šrot. Příjde k nim a říká: "Za mých mladých časů jsme si užívali jinak. Jeli jsme do Paříže, sedli jsme si do té nejluxusnější restaurace, pili jsme a jedli jsme a když došlo na placení, tak jsme zbili číšníka. Potom jsme šli do nejluxusnějšího hotelu, tam jsme pili jen to nejluxusnější šampaňské, dorůžova jsme se vyspali a když došlo na placení, tak jsme zbili recepčního."

Mladí na něho nevěřícně koukají, nic neříkají.

Za měsíc jde starý pán zase tím samým parkem a vidí, že jsou mladíci úplně zbití, samá modřina. Ptá se jich udiveně, co se jim stalo?

Jeden z nich nato: "No, jeli jsme do Paříže, jak jste nám poradil. Šli jsme do nejluxusnější restaurace, pili jsme a jedli jsme a když došlo na placení, tak jsme zbili číšníka. Ale přišla ochranka a strašně nás zmlátila. Potom jsme šli do nejluxusnějšího hotelu, tam jsme pili jen to nejluxusnější šampaňské, dorůžova jsme se vyspali a když došlo na placení, tak jsme zbili recepčního. Jenže přiběhla security a strašně nás zmlátila."

Starý pán nechápavě kroutí hlavou a ptá se: "A s kým jste tam jeli?"

"No, s Čedokem," říká mladík.

"Aha, tak to já tam byl s Wehrmachtem."