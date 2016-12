Sranda a veselosti - Žena a Muž

Netradiční dárek k narozeninám

Pozor při výběru netradičního narozeninového dárku

Manželka se rozhodne koupit manželovi netradiční dárek k narozeninám a tak jde do Zverimexu. Tam se ji všechna zvířata zdají moc drahá. Ptá se tedy prodavače, jestli nemají něco levnějšího.

"Měli bychom tady žábu za 500 korun", říká prodavač.

"Žábu? Co je prosím vás na obyčejné žábě takového, že tolik stojí?, ptá se překvapená žena.

Prodavač vysvětluje: "No, jak bych vám to řekl, no prostě, ta žába umí úžasně orál."

Žena si to promyslí a s vidinou, že by se zbavila jedné z "povinností", žábu nakonec koupí.

Večer manželovi poblahopřeje a předá mu dárek s patřičným vysvětlením.

Manžel celý natěšený se rozhodne dárek vyzkoušet.

V noci manželku probudí ze spaní nějaké zvuky z kuchyně, potichu se tam tedy přikrade a vidí manžela a žábu jak listují v kuchařských knihách, kolem všude rozložené pánve a hrnce.

Nechápavě se obrátí na muže: "Co tady proboha vyvádíš, a ještě k tomu s tou žábou?"

"Jakmile se ta žába naučí vařit, tak letíš z domu!"