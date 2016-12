Evropa

Holandské jaro začíná v Keukenhofu

Symbolem Holandska se stal tulipán. A s největší záplavou tulipánů se turisté setkávají v Keukenhofu, který leží nedaleko hlavního města Amsterdamu.

Zahrada Evropy, jak se Keukenhofu přezdívá, je nejrozlehlejším květinovým evropským parkem, v jehož logu se vyjímá právě tulipán. Ovšem Keukenhof nejsou jen různobarevné tulipány. Jeho obrovské zahrady pokrývají pestrobarevné koberce z narcisů, hyacintů, krokusů, modřenců a lilií. Cibule květin jsou sázeny do země vždy v několika vrstvách podle období květu, proto Keukenhof neustále hýří pestrými barvami. V současné době se park rozkládá na 32 hektarech a každoročně zde vykvete kolem 7 milionů květin, o které se ručně stará pouhých 24 zahradníků.

Původně byl tento rozlehlý přírodní park součástí hradu Keukenhof a sloužil jako zahrada, kde hraběnka Jacqueline Wittelsbachová v 15. století pěstovala zeleninu. Následně v roce 1840 park výrazně přebudovali zahradní architekti Zocher & Zonen a v roce 1949 byla severní část tohoto území poprvé použita k výstavě cibulovitých květin na podnět tehdejšího starosty městečka Lisse, W. J. H. Lambooye. O rok později, v roce 1950, se Keukenhof poprvé otevřel pro veřejnost. A děje se tomu tak dodnes každé jaro, s jehož příchodem se otevírají brány keukenhofské květinové zahrady.

Keukenhof ale nejsou jen kvetoucí tulipány. Keukenhof představuje rozlehlou zelenou oázu uvnitř členitého kvetoucího parku s vodními kanály a zurčícími fontánkami, které příjemně osvěžují vzduch. Návštěvníci procházejí mezi kvetoucími azalkami, rododendrony a dalšími keři, stín poskytují statné stromy a atmosféru dokreslují umělecké sochařské objekty rozmístěné mezi jedinečnými seskupeními květin, které vytvářejí dechberoucí barevné obrazce. Nádherný výhled na téměř nekonečná květinová pole poskytuje první patro větrného mlýna, který se tyčí na okraji parku. Keukenhofský park nabízí také čtyři pavilony, v nichž se konají různé květinové výstavy a soutěže o nejkrásnější výpěstky.

V roce 2012 bude Keukenhof slavnostně otevřen 22. března a návštěvníci budou moci jeho kvetoucí krásu obdivovat až do 20. května, a to každý den od 8 do 19:30 hodin. Tématem roku 2012 je Polsko - srdce Evropy, a tak hned první dny otevření parku budou věnovány polskému hudebnímu skladateli Frédéricu Chopinovi, kdy od 24. do 25. března proběhne Chopinův víkend. Mezi 30. březnem a 1. dubnem Keukenhof kromě květin zahýří barvami tradičního Festivalu holandských kostýmů. Následovat bude od 6. do 9. dubna Show dravců společně s Velikonočním víkendem, který 9. dubna zakončí Přehlídka velikonočních klobouků. Největšímu zájmu se mezi návštěvníky každoročně těší Květinové korzo, které si určitě nenechte ujít v sobotu 21. dubna. Největší květinové korzo projíždějící mezi Haarlemem a Noordwijkem nabízí nezapomenutelnou barevnou podívanou. Na přípravě průvodu alegorických vozů naaranžovaných z tisíců řezaných květin se podílejí stovky dobrovolníků a práce na nich je do poslední chvíle utajována. Přímo v Keukenhofu můžete alegorické vozy vyzdobené pestrobarevnými květinami vidět v odpoledních hodinách na Corso Boulevard (Parade Boulevard). Květinová přehlídka v ulicích Keukenhofu je zdarma.

Novinkou v roce 2012 je otevření zahrad nádherného keukenhofského hradu a uspořádání několika výstav, jejichž vyvrcholením bude vystavení soch Karla Appela, které dosud nebyly nikde prezentovány. Návštěvníci za vstupné do zahrad keukenhofského hradu zaplatí 4 eura.

Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční výstavy květin a cibulovin. Po devět týdnů stovky různých pěstitelů nabídnou návštěvníkům své kvalitní výpěstky. V Oranje Nassau pavilonu se od 22. do 27. března představí tulipány, od 29. března do 3. dubna frézie, od 5. do 10. dubna poznáte křehkou krásu romantických růží nebo od 19. do 24. dubna oslnivé narcisy. Další zajímavé květinové výstavy se uskuteční v Beatrix pavilonu a ve Willem-Alexander pavilonu. A pokud si budete chtít domů do své zahrádky přivézt kousek té kvetoucí nádhery, určitě si mezi obrovským množstvím vyberete tu svoji tulipánovou cibuli, kterou budete láskyplně hýčkat na českém záhoně.

Jestliže s vámi do Keukenhofu zavítají i děti, rozhodně se nebudou nudit, protože v parku pamatují i na ně. Pro děti je připraveno několik hřišť, projížďky na ponících nebo návštěva minizoo.

Pokud se do Keukenhofu vydáte jindy, než v roce 2012, veškeré informace v několika jazycích získáte na oficiálních webových stránkách Keukenhofu. Keukenhofský park je každým rokem otevřen od března do května, přičemž nejlepší květinovou podívanou nabízí měsíc květen. Za vstupné zaplatí dospělí 14,50 EUR, děti od 4 do 11 let 7 EUR (rok 2012).

A na závěr jedna dobrá rada pro všechny návštěvníky tulipánového Holandska: pro návštěvu Keukenhofu se určitě vyplatí si přivstat a do nitra květinových zahrad vkročit hned s otevírací ranní hodinou, protože stejný nápad navštívit Keukenhof jako vy bude mít ten den určitě dalších několik tisíc návštěvníků. Ovšem rozhodně ne každý je ochoten se vzbudit o chvíli dřív.