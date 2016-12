Evropa

Svět pod hladinou Franca Banfiho

Nejkrásnější potápěčská místa světa a fascinující svět pod mořskou hladinou představí ve svém objektivu Franco Banfi.



Franco Banfi Svět pod hladinouVynikající fotograf, novinář a potápěč, Švýcar Franco Banfi se zabývá především fotografováním podmořského života. Sjezdil celý svět a všude objevil spoustu zajímavých míst oplývajících rozmanitými druhy živočichů i rostlin. Franco Banfi tráví dlouhé měsíce na cestách a často v extrémních přírodních podmínkách od tropických korálových útesů po až po potápění pod ledem v Arktidě či Antarktidě. Do knihy Svět pod hladinou vybral popisy lokalit a unikátní fotografie například z jižní Afriky, Rudého i Jaderského moře, evropských jezer či z obou pólů.

Země je z větší části pokryta oceány. Říkáme jí Modrá planeta, protože její povrch tvoří většinou vodstvo. První satelitní snímky Země z kosmu ukázaly mezi mraky

Potápěč si prohlíží sanaku rodu Alicia mirabilis na ostrově Korčularozsáhlé vodní plochy zbarvené do tyrkysova, tmavě modra nebo dozlatova. Škály barev jsou určeny hloubkou moře a také úhlem odrazu

Detail polypu korálnatce Gerardia Savaglia v oblasti Punta Campanellapaprsků: jasnějšími tóny září Středozemní moře, tmavší je Atlantický oceán trochu dozelena pak vidíme plochu Tichého oceánu, často přerušovanou různými ostrovy a atoly, černě se pak jeví příkopové propadliny poblíž břehů Asie. Země je v naší Sluneční soustavě jedinečná tím, že pouze na ní jsou podmínky vhodné k životu. Tyto podmínky jsou dány přítomností tak obrovské vodní masy, která poskytuje vláhu atmosféře a je základním předpokladem všeho živého. Světové oceány pokrývají dvě třetiny zemského povrchu a jsou domovem více živočišných druhů než jich žije na souši. Zajímavostí jistě je, že v mořských hlubinách žijí mořské druhy schopné existence bez přítomnost i Slunce. Mořská voda je domovem více než 95% všech živých tvorů.



Garnát druhu Periclimenes soror na hvězdici druhu Linckia laevigata, LembehZáchrana biodiverzity v oceánech je jedním z největších úkolů dneška. Nikdy v minulosti nebyli vodní tvorové na žebříčku nejohroženějších živočichů. Proto je potřeba zmobilizovat všechny, komu

Detail oka ploskozubce druhu Cetoscarus bicolor, Egyptzáleží záleží na tom, aby byly mořské ekosystémy zachovány. Hlavním posláním knihy Svět pod hladinou je ukázat lidem krásu světových oceánů, protože nejlépe jsme schopni bránit hlavně to, co sami poznáme. Často se bohužel setkáváme s potápěči, kteří příliš neberou ohled na mořské dno nebo podmořské organismy. Hlavním jejich cílem je silný zážitek a snaha dotknout se něčeho nového, aniž by vzali na vědomí, že mohou takovým chováním ovlivnit životní podmínky těchto mnohdy křehkých organismů. Je důležité si uvědomit, že je hlavní opájet se krásou přírody bez toho, že bychom ji měnili. Naopak se musíme přizpůsobit my přírodě. Oceán je daleko zranitelnější, než se nám dříve zdálo. Jen my lidé můžeme zařídit, aby nejkrásnější potápěčská místa na světě zůstala uchována. Musíme se rozhodnout, zda chceme fascinující podmořský svět využívat nebo chránit, případně zachovat či zničit, taková je naše volba.

Fotografie převzaty z knihy Svět pod hladinou