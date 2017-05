Společnost

Závěrečná zpráva z Noci s Andersenem aneb pohádky nemají hranice

O tom velkém nocování, o Andersenovi, Čtyřlístku a všem dalším přišla zpráva z Uherského Hradiště, hlavního stanu Noci s Andersenem.

V pátek 31. března 2017 ukončila Noc s Andersenem národní kampaň Březen-měsíc čtenářů. Knihovny a školy otevřely i v noci své brány a pozvaly děti vybavené polštářky a spacáky na noční čtení pohádek, na které v dnešní uspěchané době není doma tolik času...

Akci k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR, letošní Noc s Andersenem proběhla v 1695 místech, registrujeme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na Slovensku, Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku, Itálii, Novém Zélandě, Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii, Španělsku, Banátu, Ukrajině, Makedonii, Srbsku, Bulharsku i Chorvatsku, všude tam působí krajanské spolky, České školy bez hranic a milovníci literatury. Mezi organizátory se v průběhu let kromě knihovnic a knihovníků zařadili také učitelé a ředitelé škol; jde o školy mateřské, základní, speciální, střední i vysoké, dále pak skauti, pionýři, hasiči, zapomenout nesmíme na kluby a střediska volného času, informační centra, domy dětí, nemocnice, nízkoprahová centra, dětské domovy, muzea, divadla i zoo. V průběhu sedmnácti ročníků tak vzniklo velké společenství, kde, jak napsali z Makedonie: „jazyk ani náboženství nebyly překážkou, abychom společně strávili nezapomenutelný večer plný her a zábavy!“ „Roztočili sme kolotoč, na ktorý sme naložili fantáziu, nápady, súťaže a rozprávky…“ hlásí slovenská Prievidza. A jak dodávají z Pardubic: „úžasné bylo vědomí, že nocují i další děti téměř z celého světa.“

Děti leží, poslouchají,

ani trochu nedutají.

Hans Christian Andersen,

skutečnost a nebo sen? Vojta Burda, 5.třída, Luka nad Jihlavou

V pořadí 17. pohádkovou Noc s Andersenem zažilo 98.655 dětí i dospělých, kteří v jednom jediném kouzelném večeru prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou a všechny na dálku spojilo přátelství s knížkami. „Noc s Andersenem proběhla v dobré náladě, spát se šlo až k ránu, protože děti využily možnost být v knihovně s četbou a povídáním,“ píší z Litomyšle. Děti ve Valech měly o nocování obrovský zájem: „Škoda, že nemáme větší kapacitu na přespání.“ „Noc s námi strávil i autistický chlapeček s tatínkem. Všichni jsme byli v modrém na podporu autistů. Program Čtyřlístek na hasičské stanici. To se nedá popsat, to se musí zažít. Každé dítě si v noční hře u pravěkých lidí našlo svůj plamínek, ve spacáku pak měli teplo a bezpečí. Ráno domů odcházela spousta zapálených čtenářů,“ píší ze Šumperka. V českém Vamberku noci předcházel Andersenův týden, v Makedonii se chystali už od listopadu a celý projekt vyvrcholil Nocí s Andersenem, také knihovny a školy v Polsku navštívil dánský pohádkář. „Bylo na čase setkat se s panem Andersenem. Ten náš byl věru pohádkový a tak věrohodný, že jedna dívenka byla přesvědčena o tom, že jsme právě mluvili s jeho duchem,“ píší z Lovosic. „Andersen má jednou za rok zvláštní poslání, přichází z minulosti do knihoven za svými čtenáři. Pokud se v té vaší zdržel jen krátce, tak to proto, že letos strávil nejvíce času v Pavlovicích. Večer se totiž na dveřích místní malé knihovny objevil nápis: Zavřeno! Dnes zde spí pan Andersen.“ „Součástí hlavního programu v Kraslicích bylo divadelní pásmo o životě Andersena v podání našeho divadelního spolku Trosky.“ V Považskej Bystrici: „za spevu hymny po rozvinutí zástavy sa deťom prihovoril Andersen. Porozprával im o svojom neľahkom detstve a ako sa dostal k písaniu rozprávok.“ Do Olomouce: „přišel, vlastně přiletěl ve svém pohádkovém kufru. Potěšil všechny spáče.“ V Opavě se děti zúčastnily tiskové konference a autorovi pokládaly otázky, kolik pohádek napsal a kterou má nejraději. „Otázek bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno,“ napsali z Liběšic. Na dotazy dětí ochotně odpovídal i ve Zlechově, kde se děti hravou formou seznámily s jeho životním osudem a tvorbou. V Milovicích: „přišel s tajemným kufříkem, ze kterého postupně lovil starodávné a neobvyklé předměty. Bohužel se mu ztratil klobouk a dětem příslušník policie poradil, co dělat, když se něco ztratí.“ Ve Vsetíně dětem vyprávěl svou 157. pohádku. A v Plzni: „v 18.00 začal rozhovor s panem Andersenem. Součástí rozhovoru byla i věštba vědmy Edny, která malému Hansovi stejně jako kdysi vyvěštila osud ze skleněné koule.“ „Snehová kráľovná sa opäť prebrala k životu v rozprávke o sile krásy a priateľstva… a modlitba pre H.Ch.Andersena nás ešte viac vtiahla do jeho rozprávok,“ dodávají z Prievidze.

Velvyslanectví Dánského království v Praze vyslalo za nocujícími spáči číst pohádky dvě delegace. Velvyslanec Christian Hoppe navštívil ZŠ pro zrakově postižené děti v Praze 2, další tým se zástupcem velvyslance Perem Brixenem vyrazil do Kostomlat pod Milešovkou.

Cisárove nové šaty spolu sme vytvorili,

a potom rad-radom sme sa v nich odfotili.

O polnoci v tajnej záhrade sme behali,

na andersenovník sme naše výtvory vešali. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a její čtenáři

180. výročí od napsání pohádky Císařovy nové šaty inspirovalo řadu programů, například v polském Reszelu se díky kostýmům do pohádky přímo přenesli. V Karlovarském kraji v jedenácti knihovnách tvořili s dětmi návrhy nových šatů pro marnivého císaře. Na toto výročí nezapomněla ani Audiotéka.cz, která poskytla všem dětem nahrávku pohádky v podání Martiny a Martina Preissových. „Ušili jsme šaty nejen pro císaře, ale i pro dvě císařovny,“ hlásí Jáchymov. Do Rokycan: „pohádku Císařovy nové šaty a pro velký úspěch ještě navíc Cínového vojáčka přišla přečíst redaktorka krimi zpráv pro Plzeňský kraj Kateřina Lang.“

Až do půlnoci vysílal Český rozhlas Dvojka a Rádio Junior pro děti, které se nocování nemohly zúčastnit, dokonce se podařilo i spojení se Slovenským rozhlasem, a tak v tuto kouzelnou noc vysílalo rádio dvojjazyčně. O našem pohádkovém nočním čtení informovaly také reportáže v České televizi. „Noc s Andersenem jsme si v Rijádu moc užili!!! Děti byly opět nadšené a odcházely ráno smutné, že už to všechno skončilo. Program krásně doplnily pohádky od Hanse Christiana Andersena, dětem se moc líbily Císařovy nové šaty, ale nejvíce byly nadšené z možnosti spojení do České republiky a to, že se nám podařilo dovolat se do Českého rozhlasu 2! Bylo to pro nás úžasné. Děkujeme, že jsme toho mohli být součástí!“

Od roku 2005, kdy si celý svět připomínal 200. výročí narození dánského pohádkáře, v mnoha knihovnách i školách účastníci Noci s Andersenem sází pohádkové stromy - Fabularius Anderseni. Virtuální pohádkový les se každým rokem rozrůstá a košatí, čítá tisícovky stromků, u kterých se odehrávají různá slavnostní setkání; v Humpolci stromek ozdobili různobarevnými čtyřlístky, v Předměřicích zase děti stromek ozdobily postavičkami Čtyřlístku a v Ostravě si všichni na jeho počest připili jablečným moštem. Každým rokem zaznamenáváme slavnostní sázení stromků v Turnově, kde Knihovna Antonína Marka uspořádala pohádkový průvod, letos v úctyhodném počtu 750 účastníků! Z jejich zprávičky citujeme: „Velkou událostí bylo opět zasazení nového stromu Pohádkovníku. Kmotrem stromu se stal Martin Šimůnek a přivítal jej do života s přáním, ať se pod ním daří nejen pohádkám, ale hlavně dobrým lidským vlastnostem, dětem a knížkám. Děti demokraticky rozhodly, že tento v pořadí 14. pohádkovník bude zasvěcen Čtyřlístku.“ Sázelo se i jinde a o svůj stromek se děti po celý rok starají, např. v Tetově mají děti zalévací službu, aby jim stromek neuschl a hezky rostl. V ZŠ Žernosecké ulici v Praze navěšení karamel pro 200 dětí trvalo 5 hodin, ale za ta rozzářená očka to stálo! YMCA Praha píše, že: „děti ozdobily pohádkový strom pozdravy pro děti, které si přijdou hrát na dětské hřiště. Budou tam mít od nás obálku s pozdravem z Noci s Andersenem a pohádkou.“ „Sadili sme stromček rozprávkovník a najviac sa deťom páčilo, že rozprávku im čítal pán starosta. Zažili sme veľa srandy a deti sa už tešia na budúci rok,“ píší ze slovenské Nové Dediny. „První cesta, tak jako vždy, vede k našemu národnímu stromu – pohádkovníku. Ještě se neoděl listy. Ty první, které bude mít, jsou od vás, Libríňané. Za chvíli se na něm třepotají vaše navázaná barevná přání. Posílíme ho ještě přečtením první pohádky, Císařovy nové šaty, jak jinak“ hlásí z Lokte.

„A pak už nastal ten okamžik, na který se každé z dětí velmi těšilo. Rozsvěcování lampiónů! Svítily nám na cestu modře, červeně i zeleně. A společnost nám dělala i hvězda Večernice,“ napsali z Turnova. „Tradičně nejzábavnější byl lampiónový průvod pohádkových bytostí po sídlišti Trávníky a noční stezka odvahy půlnoční školou,“ napsali z Otrokovic. Noční vycházku s lampióny spojenou se stezkou odvahy započítáváme také v Rozseči, v Obecnici či v Gymnáziu v Praze 9, ohňovou show hlásí Záhoří, laser show na zámku ve Strakonicích. V Lounech vycházel lampiónový průvod od knihovny do parku u Stromovky, kde je očekával Hans Christian Andersen. Desítky lampiónů přinesly úsměv do všech tváří.

Noc s Andersenem nás dnes čeká,

snad jen Pinďa se jí leká.

Čtyřlístek je dobrá parta,vždy jim padne šťastná karta.

napsal Vojta Burda, 5.třída, Luka nad Jihlavou

Patronem letošní Noci s Andersenem se stal časopis a vydavatelství Čtyřlístek a jeho autor Jaroslav Němeček. Čtyřlístkové dobrodružství inspirované nejen četbou knih a časopisů umocnila přítomnost dětem dobře známých hrdinů; Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa byli hlavními hrdiny letošního pohádkového ponocování.

„Kouzelný zvoneček od pana Andersena přivolal v Týnci nad Sázavou také vynálezce Myšpulína a maličkou Fifinku.“ Ve Svitavách dostaly děti od Čtyřlístku omluvný dopis, ve kterém se dověděly, že mezi ně nemohou přijet, když je tolik míst. Každá postavička však připojila svůj dopis s klíčem od pokladu a úkolem. Tajenku nakonec vyluštili všichni. „Fifinčiny úkoly zvládli hravě holky i kluci; přestože to bylo přišívání knoflíků na čas, ale i na preciznost, věděli si rady s poznáváním dobrůtek poslepu. Myšpulínovy hrátky prověřily jejich znalosti, s Bobíkem zase pojídali párečky a cvičili držení činky na čas. Vyrobili si prostírání se čtyřlístkem… Noc se velmi vydařila a někteří už si rezervovali místa pro příští rok,“ píší z Ostravy, pobočky KMO Výškovice. V Litvínově se u Fifinky zpíval muzikál, u Myšpulína se vymýšlely básně, s Pinďou se sportovalo a u Bobíka se místo koláčů skládaly puzzle. V Postřelmově se dostali strojem času, který sestrojil geniální Myšpulín, do časoprostoru a setkali se s Andersenem, Kryštofem Kolumbem, Karlem IV., jeho ženou Eliškou i kněžnou Libuší. V Nymburce se knihovna proměnila v Třeskoprsky, v Čelákovicích obsluhovaly knihovnice převlečené za hrdiny Čtyřlístku. V Trutnově s Myšpulínem sestrojili roboty, zasportovali si na Pinďově sportovišti a cvičili v Bobíkově posilovně. Nakonec se zdravě posilnili ve Fifinčině cukrárně. V Chlumanech na děti čekal překážkový běh s Pinďou, pojídání koblížků s Bobíkem bez držení rukou… Pcherské mamky napsaly, že Myšpulín dětem ukázal lektvar neviditelnosti a úplně nakonec jsme při odpočítávání všech 60 hlásků odpálili lihovou raketu. „Děti tleskaly, výskaly a některé pokusy, jako raketu, jsme museli opakovat několikrát.“ Poklad hledali a našli v Centru pro dětský sluch TAMTAM, stejně jako v Sezimově Ústí, kde také vyráběli postavičky Čtyřlístku z ruliček. Ve Lnářích při lítém boji ve sportovních disciplínách vyhráli Pinďové. A v nejmenované knihovně dobrovolník Pinďa nachystal soutěž v hledání mrkviček mezi knihami, samozřejmě na čas. Stroj na počasí, sběrač odpadků či přístroj na plnění přání vyráběly děti v americkém Oregonu.

Čtyřlístek se ztratil ve valašských bájích a pověstech v Rožnově pod Radhoštěm, v Moravském Krumlově se dostal až do pravěku! V Chodově připravili Fifinčin salon krásy, v němž vylepšovali vzhled holkám i klukům. „Celý večer se program nesl v duchu ověřování toho, jsou-li děti vhodnými adepty na hrdiny Čtyřlístku. Musely splnit tři úkoly: dokázat, že umí číst komiks, vžít se do postav a vyrobit balónkostroj,“ prozradili z Batňovic a podobných míst s tématikou bojových her bylo nepočítaně, za všechny jmenujme pražskou pobočku Městské knihovny v Praze z Korunní ulice. Dovídáme se, že Jaroslav Němeček ztroskotal kdesi na opuštěném ostrově a prosí své kamarády, aby se ho vydali hledat. Děti se bojí, že by jim pan Němeček už nenapsal žádné další příhody, a tak se jménem pohádkových postaviček bez váhání vydají na záchrannou výpravu... „V truhle jsme našli nejen poklad, ale i dopis. Pan Němeček v něm postavičkám sděluje, že je hrdý na to, jak statečně si počínaly! Na výpravu je vylákal záměrně, aby si užili nějaké dobrodružství, o kterém by pak dětem mohl nakreslit další komiks. Zatímco on už je tedy dávno doma v bezpečí, my se radostně dělíme o poklad.“ „Po čtení následuje z pohledu dětí zlatý hřeb večera: bojovka. Letos děti měly jedno stanoviště na fonetickém ústavu, kde měnily hlas Fifinky tak, aby zněl strašidelněji a únosci Myšpulína, Bobíka a Pindi se náležitě vylekali, jinde skládaly čtyřlístkové puzzle na čas nebo plnily vědomostní úkoly s čtyřlístkovou tématikou,“ píší z Knihovny FF UK v Praze. „Téma Čtyřlístek bylo uvítáno s velkou radostí,“ napsali ze školy Twin Cities v Minnesotě, „protože mnoho našich dětí se z časopisů učí číst česky.“ Ve Slavkově Myšpulín vymyslel zapeklitou šifru, kterou nakonec společně vyluštili, a při stezce odvahy hledali Fifinku. Ve Vědomicích Myšpulín dětem vytvořil bludiště z lega a Pinďa po dětech chtěl, aby naučily zpívat kouzelnou květinu. V Rajnochovicích zažili noc v duchu kamarádského chování, kdy starší spolužáci pomáhali mladším a naopak.

Z Prahy přeleťme létajícím kufrem do Krnova, kde: „se ztratili Myšpulín, Bobík, Fifinka, Pinďa a spolu s nimi také všechny čtyřlístkovské knihy a časopisy. To se nesmí nechat jen tak. Pustili jsme se do detektivního pátrání s cílem zachránit naše oblíbené postavičky.“ Z pozdějších zpráviček se dovídáme, že všechno nakonec dobře dopadlo a Čtyřlístek i knihy a časopisy děti zachránily! Nocležníci z Josefova Dolu hledali kouzelný klobouk; po dlouhém běhání se opravdu našel, a kde jinde než v knihovně! V Doksech se stala nepříjemná věc: „Poštou nám přišel balík. No a ten se ztratil. Vyhlásili jsme tedy detektivní pátrání a s kamarády ze Čtyřlístku jsme pátrali celou noc.“ „Naše bezpečnostní kamera totiž zaznamenala, jak škůdce Zádrhel krade Čtyřlístku stroj času!“ Ten byl nakonec v Plzni i nalezen. A v Kuželově Čtyřlístek zaťukal na okno a prosil o pomoc se získáním hesla proti Zádrhelovi. „Došlo i na hledání čtyřlístku, který jsme skutečně našli. Doufám, že budeme mít tedy celý rok štěstí a za rok se zase všichni sejdeme,“ píše Rozseč u Jindřichova Hradce. V Plzni, než se vypravili do Muzea loutek, zase na papírovém poli jetele hledali čtyřlístky mezi obyčejnými trojlístky.

„S Bobíkem děti četly příběh ze speciálního Čtyřlístku a vymýšlely vlastní komiks. Vycházeli jsme z filozofie, že nejen čtením živ je člověk, psaní je také důležité,“ píší ze ZŠ Hanspaulka v Praze. Komiksovou řeč vytvářela také havířovská knihovna, originální komiks vznikl v Mařaticích, texty do bublin tvořili v Mokré-Horákově. Vtipné komiksové bubliny vytvářeli ve Zlíně, pokračování příběhů Čtyřlístku vzniklo v Ústí nad Orlicí, u malých karatistů v Rychnově nad Kněžnou vymysleli příběh, jak Čtyřlístek začíná s karate. A v Rakovníku došlo i na vydávání časopisu. Ve Veselí nad Moravou zase provedli anketu v ulicích města, kdy zjišťovali, zda lidé Čtyřlístek znají. Děti z Javorníka se octly ve fotografickém ateliéru a díky rekvizitám se mohly přeměnit v pohádkové bytosti, ve Chvalkovicích si vyrobili rámeček na noční památeční fotografii. O rekord se pokusily děti v Uherském Hradišti, na náměstí se sešlo 352 čísel oblíbeného časopisu.

„Ráno jsme ještě stihli rozeslat pohlednice na všechny důležité adresy,“ hlásí Česká Lípa. A nejen v Miskovicích napsaly děti pohledy rodičům a prarodičům a roznesly je po vesnici.

Vyšlo speciální vydání časopisu Čtyřlístek - číslo 623 s názvem Noc v knihovně. Hlavní příběh se odehrává v tajemné knihovně, bude totiž Noc s Andersenem. „Četli jsme si společně i každý zvlášť… na stole jsem měla speciální Čtyřlístek. Jeden chlapeček ho objevil a moc se mu líbil. Řekla jsem mu, že teď si ho půjčit nemůže, je to vzácné číslo, prostě speciál! Večer, když přišel Andersen a rozdával dárky, každé dítě si zalovilo ve velké mošně, i ten chlapeček… a najednou se podíval a řekl: to je přece ten speciál! To je hustý!“ prozradila Obecní knihovna Malenice.

Z řecké Soluně napsali, že pomocí kvízu zjišťovali, zda děti mají rády zvířátka. Vždyť hrdinové Čtyřlístku mají zvířecí podobu! V Jaroměřicích paní veterinářky poradily dětem, jak chovat domácí mazlíčky, a: „samozřejmě také vyšetřily naši čtveřici z Třeskoprsk.“ Pohádku na dobrou noc přišel kroměřížským dětem přečíst skutečný živý pejsek Fifinka. „Už tradíciou býva zvierací hosť, tohtoročným bol chameleón, ktorý sa predviedol v plnej paráde,“ píše slovenská Bojnice. V Mělníku měli sokolníka, který dětem ukázal sovičku, sokola, dvě káňata Harrisova a krkavce Máňu-filmovou hvězdu. Štěně ovčáka zaznamenáváme v sedlické knihovně, kde společně s kynologickým klubem připravili ukázku agility. Mladá liška v Lomu, povídání o pytlácích a myslivcích v Babicích. Noční putování za pokladem v duchu netopýrů hlásí Vodní dům Hulice, v Bardejove si představili projekt Nové bývanie pre netopiere. „Po půlnoci, 1. dubna, jsme si připomněli Mezinárodní den ptactva a seznámili se s ptákem roku 2017 – datlem černým,“ hlásí z Luk nad Jihlavou. Ptačí stezku měli připravenou v Modré, v Paskově zase tvořili ptačí budky. „Největší zážitek měly děti při vypouštění ježečka Ládíka do volné přírody, kterého zachránil a po celé zimní období opatroval náš dobrovolník Martin,“ napsali z Příbrami-Březových hor.

„Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem děti z Hradce nad Moravicí přijaly pozvání do knihovny Petra Bezruče v Opavě. Společně navštívili bunkry v Milostovicích. V Neratovicích nocovali v nízkoprahovém centru pro seniory.Ve Žďáře nad Sázavou podnikli tajný noční výlet na pobočku knihovny, ve Stříbře si udělali výlet na kostelní věž, hvězdy a Měsíc pozorovali v hvězdárně v Praze-Ďáblicích. Pionýři ze Zborovic vyjeli vlastním autobusem do Muzea hraček. Děti z uherskoostrožského dětského domova nocovaly na zámku, podobně se na zámek podívaly děti z Frýdku-Místku či Lázní Kynžvart. Postřelmovské děti byly na výletě v Muzeu Chodska v Domažlicích, z Příbrami vyrazili na Svatou Horu, děti z Radimovi se vydaly do zámecké obory, po stopách Jana Lucemburského se vydali ve Znojmě, do Hornického muzea zase v Rudolfově. Městskou Katovnu i se stezkou odvahy do sklepení zažili v Jeseníku, v polském Talheimu hledali lovce mamutů, děti z Boskovic se vypravily do muzea na výstavu Kašpárci z celého světa, v Chebu zažily strašidelnou stezku nočním muzeem.

Ostravské děti navštívily QQ studio v Ostravě, kde si mohly samy vytvořit krátký film. Všichni se podíleli na jeho vytvoření. Krátký film vytvářely také děti ve slovenských Košicích, téma v Litparku bylo Ako nakrútiš film, aj keď nie si dospelák. A děti se filmování zhostily velmi dobře. V Austrálii proběhla už čtvrtá noc v melbournské Šumavě se stanováním, pohádkovým lesem i táborákem a tvořením vlastních komiksů: „Předpověď počasí hlásí 32 stupňů, tak jen doufám, že nám povolí oheň…“ Táborské děti „šly po stopách knihovny od předminulého století do současnosti“ a dověděly se, jak asi děti před sto lety trávily volný čas. V Sedlčanech se podívali do Domu u Pejšů na náměstí, patronem výletu byl Pinďa, který je sice strašpytel, ale svůj strach umí i překonat. Mohli se podívat i do sklepení, kde byly nízké klenuté stropy a tajemno, našli ztracený poklad a na památku si každý odnesl jeden drahokam. Po vzoru tzv.únikových her strávily děti noc v pražské Ústřední knihovně, dobrodružnou výpravu do pralesa hlásí Lubenec a v Březině u Křtin děti rýžovaly zlato, na Sahaře stavěly hrady z písku a pomocí Morseovy abecedy posílaly telegramy. Českodubští hasiči připravili dětem lekci v sebeobraně. Blázniví zdravotníci učili děti poskytovat první pomoc v Tanvaldu: „Děti si mohly vyzkoušet fiktivní přivolání pomoci telefonem a následný rozhovor s operátorem.“

Mnohá knihovna či škola se proměnila díky 20. výročí vzniku knihy ve Školu čar a kouzel. Do Bradavic zavítaly děti ze Strážku, cestovaly Bradavickým expresem, získaly kouzelnickou hůlku, kámen mudrců a naučily se různá kouzla. S Harry Potterem nocovali také v Karviné, Poběžovicích, Hronově, FZŠ Ústí nad Labem či Hroznětíně. A v Českém Krumlově se setkali s Albusem Brumbálem. Bylo to nezapomenutelné!

„V Náchodské knihovně byla tentokrát noc Lichožroutí. Družstva Hihlíci,Tulamorové, Žiletky a tým Kudly Dederóna celý večer získávali body, které měnili za ponožky.“ V Rapotíně z obyčejných ponožek, bambulek, drátků a kuliček vznikla pěkná skupinka Lichožroutů. V Novém Městě měli diskotéku s loutkou z ponožky a v Poříčanech lichožroutí dílnu Galiny Miklínové.

„Paní učitelka využila probuzení do aprílového dne a zadala svým žáčkům diktát. Naštěstí všechno dobře dopadlo a po první větě bylo jasné, že si paní učitelka tropí žerty,“ píší z Jičína.

Na pobočce MěK v Praze na Smíchově inspirováni knihou R.Riordana Bohové Olympu se vydali z korintských lázní pro nápomocnou věštbu do Delf, poté jejich kroky směrovaly k Stygijským čarodějnicím a do labyrintu, kde čelili Mínotaurovi. V Hodoníně vyvrcholil projekt Ztraceni v čase k výročí narození spisovatelky Petry Braunové, Otazníky detektiva Štiky řešili malí detektivové v Dřešíně. Knižnica Nováky zdramatizovala pohádku Šípová Ruženka a Medovníkový domček, knihovna obce Daskabát zažila: „Tři zlaté vlasy děda Vševěda a stínové divadlo O nenasytném kuřátku s kouzelným textem Jiřího Žáčka, které shlédli i rodiče, kteří si přišli pro děti, které s námi nenocovaly.“ Liptál hlásí Pinocchiovu stezku dobrodružství, kdy děti putovaly a plnily úkoly podobně jako Pinocchio na své cestě k opravdovému chlapci. V Prešově zaznamenáváme téma Ako sa zabaviť s babkou a dedkom. Liberec-Vesec poznával život a dílo Josefa Palečka, v Ružomberoku děti navštívily postavičky z knih spisovatele a muzikanta Braňa Jobusa. S knihou Josefa Lady Bubáci a hastrmani pracovali v Chebu a Obecnici: „Po škole se prohánělo mnoho kocourů Mikešů, hastrmanů, chytrých lišek.“ Knížku od Ivony Březinové Deník vodnice Puškvory si užili v ZŠ Zahrádky v Roztokách, vždyť, jak píší: „jsme všichni od vody! Naší obcí protéká totiž půvabná řeka Berounka… A příští rok se sejdem zas, až nastane pohádkový čas!“

Každoročně zaznamenáváme návštěvy spisovatelů, ilustrátorů, herců, poslanců, starostů, primátorů, zkrátka VIP osobností. A kdo to byl letos? Jako první se ozval herec Národního divadla David Matásek, jehož slova se četla na 867 místech naší vlasti. Mezi letošní noční hosty zapisujeme Jaroslava Němečka v Praze a Turnově, Víta a Pavlu Němečkovy v Brně a Uherském Hradišti, Petru Braunovou v Turnově a Měčíně, paní Araceli Martínez-Rosé spisovatelku původem z Mexika v SVK v Plzni, ilustrátora Vojtěcha Juríka v Jinočanech, autorku Janu Juráňovou ve slovenské Trnavě, spisovatelku a překladatelku Markétu Hejkalovou v Havlíčkově Brodě. Dále pak ilustrátorku Renátu Fučíkovou a autorku Michaelu Fišarovou v ZŠ Meteorologická v Praze, scénáristku Evu Papouškovou a ilustrátorku Galinu Miklínovou v Poříčanech, autorku Markétu Baňkovou v ZŠ Brána jazyků v Praze. Mladého nadějného režiséra a scénáristu Jonáše Vacka zaznamenávají v Lipníku nad Bečvou, výtvarnici Jolanu Daňkovou v Poděbradech, sportovce Martina Šimůnka v Turnově, autorku Zdenku Študlarovou v Prachaticích, kreslíře Ondřeje Frencla ve Vimperku, ilustrátorku Cecílii Černochovou v Bruntále, spisovatele Martina Vopěnku v Chicagu; principála plzeňských strašidel Zdeňka Zajíčka v Neratovicích, lidového loutkáře z Hradce Králové Jiřího Polehňu v Předměřicích nad Labem, dlouholetou ředitelku veletrhu Svět knihy, čerstvě vyznamenanou Danu Kalinovou na gymnáziu v Praze 9, herce Vasila Fridricha v Měčíně. Přes půl zeměkoule posílá pozdravy všem nocujícím dětem ilustrátor Tomáš Řízek z Taipei. Některé autorky pohádkové nocování dokonce organizují, za všechny jmenujme Petru Braunovou či Lenku Lanczovou. Do statistik zapisujeme také pohádkovou babičku Evu Hlaváčkovou v Letohradě, několik knihovnic-seniorek, za všechny jmenujme babičku v Polici nad Metují... Babičky čtenářky nám letos se čtením moc pomohly! I letos došlo na hlasování dětí v anketě Národní pedagogické knihovny Komenského SUK-Čteme všichni a Cenu nočních spáčů získala kniha Čtyřlístek a záhadná karta. Do konference Andersen se ozval se svou zapeklitou otázkou také Čtisibrýl Ušatý… Do soutěže Pohádka přišlo 61 e-mailů s 211 příspěvky od 190 autorů, jak nám napsali z portálu veverusak.cz. Čtyřlístkovská komiksová soutěž bude teprve vyhodnocena a my už se těšíme na otištěné vítězné komiksy.

„Lenko, jdeme číst, tak už zhasni!“

V knihovně si užijem

a spaní snad přežijem.

Hansi, máme tě moc rádi,

Tvé knížky jsou naši kamarádi.

napsala Eliška Sedláková, 5.třída, Luka nad Jihlavou

„Noc s Andersenem byla úžasná. Přispělo k tomu určitě i krásné počasí a všichni jsme si to moc užili,“ napsali z Kostelce u Kyjova. „Ohlasy rodičů a dětí jsou úžasné, akce byla lepší než loni,“ prozradila Bystřice pod Lopeníkem. „Užili jsme si spoustu zábavy. Teď už pomaloučku děti zalézají do spacáků a těší se na pro ně nejlepší část Noci s Andersenem, a to špitání v pelíšcích. A ráno se jako každý rok budou dohadovat, kdo šel spát nejpozději. Tak za rok zase tady!“ MěK Chodov. „Myslím, že jsme všichni zažívali hodně podobných a moc krásných chvilek s našimi malými Anderseňátky. Věřím, že si určitě i ony vzpomenou, kdykoli o panu Andersenovi uslyší,“ píše Městská knihovna v Blatné. „Jako každý rok to bylo super. Škola se trošku otřásala v základech, ale snad to její statiku nenarušilo …“ „P.S.: Nejnevinnější a nejupřímnější dotaz malé účastnice: Paní učitelko, a už vám z nás rostou vlasy?“ „Moc jsme si to užili… když jsme byli v nejlepším, děti začaly prosit, že chtějí do postýlek a číst si knížky. Oči navrch hlaviček, že se nedalo odmítnout. Vyčistili jsme si zoubky, zapnuli děti do spacáků a ČETLI a ČETLI a ČETLI,“ píšou z mateřinky v Postřelmově. „Společně s námi prožily noc také děti z dětského domova a ZŠ a MŠ praktické… poslouchání, čtení a plnění úkolů bylo završeno velkým baterkovým pátráním,“ napsali ze ZŠ Kříb ve Zlíně. A i letos nezapomněli noční spáči podpořit ty, kteří s námi nemohou nocovat, například v Čelákovicích opět vybírali na dětský hospic v Malejovicích. „Jsme vděčni letošní Noci s Andersenem za úžasně prožitý večer se Čtyřlístkem… báječné postavy a tolik zábavy!“ píšou z Liberce. „Děti byly skvělé a knihovnici skoro nepotřebovaly. Kromě připraveného programu si vymyslely i program vlastní,“ hlásí Obecní knihovna Staříč. „Ráda bych vás informovala, že i u nás se opět letos nocovalo, četlo, luštilo, hrálo, povídalo… Moc jsme si to užili,“ píší z Viničných Šumic. Děkujeme za Čtyřlístky, byl to geniální nápad – krásně se čte ve spacáku,“ hlásí Nová Paka.“ „Byla to moje poslední Noc s Andersenem na této škole a chtěla jsem si ji moc užít.A povedlo se! Byla to super noc a zážitek na celý život. DĚKUJI!“ Katka, 5.třída, ZŠ Hostouň. „Spí se na galerii hlavní studovny Knihovny Jana Palacha s proskleným stropem a letos byly poprvé vidět hvězdy! Zde oficiální program končí, protože pak už by děti teoreticky měly jen klidně spát. Ve skutečnosti následuje noc plná štěbetání, běhání na záchod, svícení baterkami a tajného čtení (nad tím jediným bychom měli přimhouřit oči). Ale i to je součástí Noci s Andersenem, pro děti je noc strávená mimo domov a bez rodičů umocněná spaním ve spacáku v kolektivu ostatních dětí zážitkem sama o sobě. A my jim to přejeme. Užíváme si tu radost s nimi.“ „Noc s Andersenem je v Novém Sedle již tradicí. Ani letos to nebylo jiné. Mnoho, mnoho příprav a pak to začalo. Vždycky je to stejné dvakrát se otočíte a je po všem. Zůstává únava, ale cennější jsou šťastné dětské oči. Proto to všichni děláme, že? Po nocování v knihovně už není ani památky, ale čas neúprosně běží a děti se již teď těší na příští nocování. A my také.“

Ta příští, 18. v pořadí, bude v pátek 23. března 2018.

Sestaveno z 5.932 zpráviček z mejlů, facebooku, internetu, novinových zpráv…