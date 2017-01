Kultura

Prago Union v pražském klubu Rock Café

Rok 2016 byl pro kluky z Prago Union celkem rušný. A v pražském klubu Rock Café se rozhodně nezklidní.

V červenci 2016 vydali Prago Union své páté studiové album Smrt Žije a symbolicky na 5 týdnů opanovali první příčku mezinárodního žebříčku prodeje alb v ČR. Z desky natočili dva videoklipy Varování a Co Si Počnem?, přičemž třetí Stínohra bude mít premiéru příští měsíc. Album si aktuálně vysloužilo nominaci na cenu české hudební kritiky Apollo a tak se zdá být všechno dobře rozjeté. Kluci si toho váží a nemají v plánu polevit ani v novém roce, ani přes komplikaci, kterou se stal rozchod se starým managementem a především jejich živou koncertní kapelou Champion Sound. Ta si dala ke konci roku časově neomezenou pauzu, a proto bylo potřeba, kromě zajištění nového managementu, dát i promptně dohromady novou sestavu, která bude Prago nadále doprovázet. Inu, podařilo se! A jestli se to vážně podařilo, budete mít možnost zjistit již 21. ledna 2017 v pražském Rock Café, kde si tato nová sestava odbude svou premiéru před publikem. Nutno podotknout, že sestava je to tak trochu staronová, protože za bicími a basou zůstali Oliver Lipenský a Ondřej Hauzer, kteří Kata a Mara doprovázeli už s Champion Sound. Skvadru proto doplnil už jenom skutečný mistr šesti strun na slovo vzatý - Yarda Helešic, zakládající člen Support Lesbiens a studiový mág, který už ostatně nahrával kytary na většině alb Prago Union. Vše tedy nasvědčuje tomu, že to bude řáholec jako obvykle a vám nezbývá nic, než se o tom jít přesvědčit.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 200 Kč + poplatky v Rock Café a v síti GoOut.net nebo za 250 Kč na místě.