Kultura

Songfest.cz míří do Prahy

Oslavy čínského nového roku ve znamení Opice míří do Prahy. Festival Songfest.cz nabídne v sobotu 13. února 2016 v Paláci Akropolis autentickou ukázku tradiční pekingské opery Opičí král v podání členů Čínské divadelní akademie, jazz, šansony i tradiční české a čínské lidové písně v podání Feng-yűn Song a v neposlední řadě nezaměnitelný humor Jaroslava Duška.

V pražském paláci Akropolis letos vyvrcholí jubilejní 15. ročník festival Songfest.cz a jeho stylové oslavy čínského nového roku Opice.

Vedle hlavních opor letošního Songfestu 2016 se v Praze představí také výtečný soubor Orchestr zapomenuté země snivců Jaroslava Kořána a jeden z letošních objevů Songfestu jihočeské voice trio Dereva. V podání tři ženských hlasů, ale přednesené s velkou s radostí a úctou ke kořenům, zazní prastaré ukrajinské lidové písně, které jsou předávané z generace na generaci. Bohatý večerní program ale není zdaleka to jediné, co festival pro návštěvníky chystá. V každém z měst se ještě před začátkem hlavního koncertu, úderem 16 hodiny, zdarma otevře tzv. Pavilon her, který malým i velkým návštěvníkům nabídne zábavu plnou kreativity i relaxace. Příchozí budou moci také ochutnat kvalitní čaje z celého světa a zároveň odhalit taje správné přípravy tohoto tradičního čínského nápoje.

Druhý festivalový týden začne ve čtvrtek 11.2. 2016 v plzeňském Novém divadle J.K.Tyla, v pátek 12.2. 2016 se přesune do hradeckého Divadla Drak a vyvrcholí v sobotu 13.2. 2016 v Paláci Akropolis. Závěrečný festivalový víkend bude patřit jižním Čechám.

Vstupenky je možné zakoupit na pokladnách festivalových scén, ceny se pohybují v přívětivém rozmezí od 150 do 300 Kč. Podrobný program pro jednotlivá města je k dispozici na webu Songfest.cz.

Foto: SMART Communication