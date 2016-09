Kultura

Festival španělských filmů La Película je za dveřmi

11. ročník filmové přehlídky zahájí osobně v úterý 16. února 2016 v kině Světozor jeden z nejvýraznějších současných španělských filmařů Julio Medem. Režisér patřící k evropské kinematografické elitě a držitel mnoha filmových ocenění uvede českou premiéru svého nejnovějšího snímku Ma Ma, v němž hlavní roli ztvárnila držitelka Oscara Penélope Cruz.

Další českou premiérou, kterou filmový festival La Película uvede, bude aktuální snímek z dílny legendárního Carlose Saury s názvem Argentina. Zvláštní pozornost věnovala dramaturgie baskické filmové produkci, která zejména v poslední době sbírá ocenění na světových filmových festivalech. Chybět nebudou ani snímky z Latinské Ameriky.

Festival La Película se uskuteční od 16. do 21. února 2016 v pražském kině Světozor. Od 18. února do 21. února 2016 budou španělsky mluvené filmy k vidění v brněnském kině Scala, mezi 25. a 27. únorem 2016 se přehlídka usídlí v kině Central v Hradci Králové a závěr festivalu bude od 1. do 3. března 2016 patřit ostravskému Minikinu.

Podrobné informace naleznete na webu festivalu La Película.

Foto: SMART Communication