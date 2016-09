Osobní deníček

Den tuleňů v ústecké zoo v neděli 10. ledna 2016

Již řadu let se 10. leden připomíná jako Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb. Ústecká zoo se poprvé připojila v roce 2014 a začala pořádat tématické akce pro veřejnost, v roce 2016 se tedy jedná o třetí ročník.

„Zimní počasí není příliš příznivé pro příjemnou prohlídku zoologické zahrady, proto jsme program situovali do Zooškoly Heinricha Lumpeho, kde si v teple mohou děti vyzkoušet různé aktivity na soutěžní tulení stezce, jako je např. lovení rybiček či běh v potápěčských ploutvích. Za absolvování všech stanovišť na ně čeká odměna,“ vysvětluje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

Kromě soutěže je pro děti připravena výtvarná tvořivá dílnička, kde si děti mohou vyrobit figurky tuleňů či si vybarvovat obrázky, dále promítání fotografií a informace, kdy se děti i rodiče dozvědí další informace o tuleních, jejich životě i o jejich ochraně.

Celý program začíná v 10.00 hodin komentovaným krmením tuleňů, konkrétně dvanáctileté Mary a pětileté Zoly. Poté se program přesune do Zooškoly Heinricha Lumpeho, která bude otevřena až do 15.30 hodin. Akci zakončí opět krmení tuleňů v 15.30 hodin. Během celého dne se mohou příchozí zapojit do tuleního kvízu, kde na ně čeká několik jednoduchých otázek. Za odevzdaný kvíz v pokladně zoo obdrží sladkou odměnu.

Historie chovu tuleňů obecných v ústecké zoo se datuje do roku 2001, kdy dorazil pár ze Zoo Nordhorn – samec Junior a samice Jenny. Tu v roce 2005 vystřídala tehdy roční Mary z dánské Zoo Odense, která po pěti letech porodila první mládě – nejen své, ale zároveň první mládě tuleně obecného, které se v českých a slovenských zoologických zahradách narodilo. Malá samička Jente bohužel po třech měsících uhynula na otok mozku. Zola se připojila ke stávajícímu páru v roce 2013. Bohužel, na podzim letošního roku se Junior začal potýkat se zdravotními problémy, které i přes snahu veterinářů, zoologů a chovatelů vyústily k rozhodnutí o euthanasii. Následná pitva ukázala, že důvodem úhynu byla invaginace (vchlípení) střev a jejich následná neprůchodnost. Zoo se samozřejmě pokouší sehnat nového samce, za podpory vedoucího odborné komise pro ploutvonožce Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pana Gerarda Meijera ze Zoo Rhenen jedná s několika institucemi, které vhodné samce chovají, ale finálním výsledku ještě nebylo rozhodnuto.

Foto: Zoo Ústí nad Labem