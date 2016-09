Osobní deníček

Čarodějnice na Ladronce 2013 s Českou Miss

Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová a Česká Miss Earth Monika Leová usednou v porotě soutěže Miss čarodějnice, která se koná 30. dubna 2013 v areálu parku Ladronka v rámci zábavného rodinného odpoledne Čarodějnice na Ladronce. Na již 8. ročník této akce je vstup zdarma.

Čarodějnice na Ladronce 2013 budou skrývat nejedno překvapení. Kromě čarokrásného ohňostroje, který bude na Ladronce letos poprvé, zasednou v porotě soutěže Miss čarodějnice skutečné Miss, Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová a Česká Miss Earth Monika Leová. Obě krásky usednou do poroty jako zástupkyně Nadace Terezy Maxové, pro kterou bude v areálu vyhlášena sbírka na podporu studentky prvního ročníku střední zemědělské školy z dětského domova, která by o prázdninách chtěla odjet na studijní jazykový kurz do zahraničí.

Soutěž Miss čarodějnice je součástí sedmihodinového zábavného programu, který je pro návštěvníky akce Čarodějnice na Ladronce připraven. Slavnostní zahájení proběhne již v 15 hodin a současně začne i registrace soutěžících do čarodějnických soutěží a odstartuje divadelní představnení souboru Buchty a loutky Neposlušná kůzlátka. Následovat bude různorodý program jak na hlavním pódiu, tak i v areálu parku Ladronka. V areálu budou k vidění řemeslné dílny s ukázkami tradičních řemesel, výrobna indiánských lapačů snů i čarodějnic, salón s čarodějnickým stylistou i kadeřníkem. Pro malé sportovce bude otevřena půjčovna koloběžek a dětských odstrkovadel, pro větší půjčovna elektrických kol. Hlavní podvečerní program odstartuje zapálení slavnostní hranice, po němž budou následovat koncerty Jaroslava Uhlíře s kapelou a skupiny 100°C. Vyvrcholením celého dne bude čarokrásný ohňostroj. I poté se ale končit nebude. Opékání buřtů a hra na kytary u zapálených ohňů bude pokračovat dál.

