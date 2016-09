Kultura

Čínská akrobacie a učení feng-shui v programu Čínského národního cirkusu

Světově proslulý Čínský národní cirkus se rozhodl vyjít vstříc stále rostoucímu zájmu svých diváků o čínská tajemství a připravil nový program s názvem Feng Shui Životní harmonie, ve kterém použil akrobacii jako metaforu pro zdůraznění těchto základů životní rovnováhy. Velké evropské turné čítá celkově přes 120 vystoupení po celé Evropě, včetně šesti v České republice.

Prastaré čínské učení feng-shui je klíčem k naplněnému a harmonickému životu. V centru pozornosti pravidel feng-shui je teorie pěti živlů (dřeva, ohně, kovu, vody a země), tato teorie je vnímána také jako koncept rovnováhy, známý jako jing a jang. Světově proslulý Čínský národní cirkus se rozhodl vyjít vstříc stále rostoucímu zájmu svých diváků o čínská tajemství a připravil nový program s názvem Feng Shui Životní harmonie, ve kterém použil akrobacii jako metaforu pro zdůraznění těchto základů životní rovnováhy.

Tak jako je cílem feng-shui vytvářet v každém prostředí harmonii mezi lidmi a jejich okolím, je jedním z podstatných základních prvků čínské akrobacie to, že artista musí být v naprostém souladu se sebou samým a se svým konáním, aby mimořádně náročné cviky mohl praktikovat s maximální dokonalostí. Obrazně řečeno: Čínský akrobat nedělá stoj na rukou – čínský akrobat je sám stoj na rukou! Toto naprosté ztotožnění funguje jako základ vnitřní harmonie. Jen tak může proudit energie a jen tak může divák tuto energii cítit. Symbióza akrobacie, která má v Číně tradici dlouhou 2 000 let, s více než 3 000 let starým učením feng-shui ve dvouhodinovém představení je skutečně mimořádným zážitkem, jedinečným zdrojem pozitivní energie a síly.



Čínský národní cirkus, nejlepší světová akrobatická show, zahájil velké evropské turné se novým programem Feng Shui Životní harmonie začátkem roku v Německu. Turné čítá celkově přes 120 vystoupení po celé Evropě, včetně šesti v České republice – od 19. do 24. března 2013 čínští akrobaté předvedou své mistrovství divákům v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Pardubicích a na dvou vystoupeních v Praze. Stejně jako v předchozích show Čínského národního cirkusu, jsou i letos jednotlivé akrobatické výstupy propojeny poutavým příběhem, který u nás samozřejmě bude vyprávěn v českém jazyce, a dokonalým hudebním doprovodem, tentokrát z dílny populárního německého zpěváka a skladatele Konstantina Weckera. Výsledkem je dynamická, strhující podívaná pro všechny generace diváků. Těšit se opět můžete na vzpírání, žonglování a točení talíři, vnitřní sílu Chi Kung, díky které se akrobaté stávají imunními vůči čepelím dýk, hadí muže a ženy, stoje na rukou a salta, kouzlení a Chiao Ti – zápasy a simulace zvířecích pohybů v bojových tancích a další formy tradiční čínské akrobacie.



Ceny vstupenek začínají na 390 korunách a předprodej probíhá exkluzivně v síti Ticket-art.cz.

Termíny představení:

19. 3. 2013 od 19:00 hod. – BRNO, Hala Vodova

20. 3. 2013 od 19:00 hod. – BRATISLAVA, NTC

21. 3. 2013 od 19:00 hod. – PARDUBICE, ČEZ ARÉNA

22. 3. 2013 od 19:00 hod. – OSTRAVA, ČEZ ARÉNA

23. 3. 2013 od 14:00 hod. a 19:00 hod. – PRAHA, Kongresové centrum

24. 3. 2013 od 19:00 hod. – ÚSTÍ NAD LABEM, Zimní stadion

