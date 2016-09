Osobní deníček

Sladce čokoládový Svátek Svatého Valentýna

Česká společnost Mon Chocolatier, specializující se mimo jiné na lahodné pralinky z luxusní čokolády, si pro původně anglosaský, ale v našich zemích stále oblíbenější svátek lásky připravila originální zamilované pralinky a několik lákavých akcí.

Nejen legenda o svatořečeném knězi Valentinovi z Terni, který přes hrozící nebezpečí tajně oddával mladé zamilované páry, pomohla rozšířit původně anglosaský svátek lásky, den svatého Valentýna, po celém světě. S lahodnou a úplně zamilovanou čokoládovou pralinkou Mon Chocolatier můžete tento tradiční svátek oslavit i vy.

Mistr cukrář Martin Pokorný, tvůrce všech originálních a luxusně chutnajících pralinek Mon Chocolatier, připravil hned dvě speciální valentýnské pralinky. Můžete je nejen uvidět, ale také ochutnat a hlavně zakoupit pro toho, koho máte rádi v butiku Mon Chocolatier v OC Nový Smíchov nebo v obchodním domě Kotva v Praze. A na to, jak se pralinky tvoří, se můžete přijít podívat do brněnského butiku Mon Chocolatier v Galerii Vaňkovka. 13. února 2013 vám to předvede Martin Pokorný osobně.

A pokud se do žádného z butiků Mon Chocolatier nedostanete, zapněte si 14. února 2013 TV Óčko a vyhrajte poukaz Mon Chocolatier v hodnotě 1000 korun. Nebo v klidu domova můžete dárkové balení pralinek pro svého Valentýna vyhrát. Stačí si otevřít příslušnou stránku facebooku NC Nový Smíchov, More than Dining Kampa Group, TV Óčko.