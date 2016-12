Sranda a veselosti

Sloníci brzy ráno

splnit či nesplnit přání svému dítěti?

Malá Kačenka budí ve 3 hodiny ráno svého tatínka: "Tatínku, já chci vidět slonečky."

Tatínek na to: "Teď ne, Kačenko, víš, že se v noci musí spinkat."

"Ale já chci vidět slonečky," nepřestává dcera.

"Už jsem ti přece posledně říkal, že se to nesmí dělat."

"Ale já moc, moc chci! Když mi neukážeš slonečky, tak řeknu mamince, že jseš na mě zlej!"

"No tak tedy dobře. Ale naposled, je to jasný?“ rezignuje nakonec otec, jde k telefonu, vytočí číslo a povídá: "Dobré ráno, tady plukovník Novák. Vyhlašte 3. rotě chemický poplach."