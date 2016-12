Sranda a veselosti

Odborné termíny

Když se mluví "cizí řečí"

Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké rizoto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako buzerant.